Президент подчеркнул, что на 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается показать на Донбассе хотя бы какую-то победу. Шаг за шагом наши защитники заставляют оккупантов уйти с украинской земли, мы заставим их уйти и с украинского моря, подчеркнул он.

Об этом президент заявил в видеообращении.

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хотя бы какую-то победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают этих попыток", - отметил он.

Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то, что сейчас происходит на Харьковщине.

"Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с украинской земли. Заставим уйти и с украинского моря", - подчеркнул глава государства.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

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