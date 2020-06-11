"Слуга народа" теряет поддержку украинцев, но остается лидером рейтинга - опрос

Около 20% респондентов не определились, какую из партий поддерживают.

В рейтинге электоральных настроений населения по выборам в Верховную Раду Украины пока лидируют три политические силы: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Европейская солидарность".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 24 мая по 4 июня.

Согласно данным опроса, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце мая - начале июня, то 17,1% респондентов проголосовали бы за партию "Слуга народа", 10,8% - за ОПЗЖ, 9,9% - за "Европейскую солидарность".

За партию "Батькивщина" проголосовали бы за 4,9% опрошенных, партию "Сила и Честь" и "Партию Шария" - по 2,9%, 2,8% - за Радикальную партию, 2,3% - за "Голос", 1,8% - за партию "Гражданская позиция", 1,6% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана", 1,4% - за партию "Свобода", 1% - за партию "Оппозиционный блок", 0,9 % - за партию "Самопомич", 0,5% - за партию "Национальный корпус".

За другие партии проголосовали бы 0,5% респондентов, 3,3% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень. Еще 19,4% сказали, что не определились, за кого голосовать, 1,6% - отказались отвечать на вопросы, а 14,7% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

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В то же время, как отмечается в пресс-релизе по результатам опроса, если рассчитать проценты по отношению только к тем, кто определился с партией (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце мая - начале июня), то получены такие показатели поддержки: 28% проголосовали бы за партию "Слуга народа"; 17,7% - за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь"; 16,2% - за партию "Европейская солидарность"; 8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", партию "Сила и Честь" - 4,7%; "Партию Шария" - 4,7%; "Радикальную партию" - 4,5%; партию "Голос" - 3,8%; партию "Гражданская позиция" - 2,9%; партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,6%; партию "Свобода" - 2,3%; партию "Оппозиционный блок" - 1,6%; "Самопомич" - 1,4%; "Национальный корпус" - 0,7%. За другие партии голосовали бы 0,8%.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) среди 4 тыс. респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки не превышает 1,7%.

Как сообщал УНИАН, по результатам опроса КМИС, проведенного с 26 по 30 апреля, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, партия "Слуга народа" получила бы 30% голосов тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором. Далее шли ОПЗЖ - 16% "Европейская солидарность" - 13,5%, "Батькивщина" - 12%, "Сила и честь" - 7%.

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