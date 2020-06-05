Лидером президентского рейтинга остается Зеленский - опрос

На втором месте Петр Порошенко с 16%, далее Игорь Смешко - 9%, Юрий Бойко - 9%, Юлия Тимошенко - 9%.

Лидером президентского рейтинга остается действующий глава государства Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, представляя результаты социологического опроса.

"Если бы в конце апреля проходили президентские выборы..., относительно больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Среди тех, кто собирается голосовать и определился с кандидатом, 41% поддержали бы действующего главу государства. На втором месте - Петр Порошенко - 16%. Далее Игорь Смешко - 9%, Юрий Бойко - 9%, Юлия Тимошенко - 9%", - сказал он.

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В то же время, по словам Грушецкого, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, относительно больше всего голосов получила бы партия "Слуга народа" - 30% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором. Далее идут "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16%, "Европейская солидарность" - 13,5%, "Батькивщина" - 12%, "Сила и честь" - 7%.

"47% респондентов считают, что Украина, возможно, медленно, но развивается и превращается в развитое государство. В то же время, 46% выбрали противоположное суждение, что Украина стагнирует, и жизнь становится все более невыносимой. В другой паре суждений: 41% считают, что Украина как страна сшивается и идет по пути объединения, против 46%, которые считают, что Украина раскалывается и идет к расколу... В целом треть украинцев - 32% - придерживаются оптимистичной оценки ситуации, в то же время 34% - негативной оценки", - сообщил Грушецкий.

*** Всеукраинский опрос общественного мнения был проведен КМИС с 26 по 30 апреля. Опрошено методом телефонного интервью 1500 респондентов. Выборка является репрезентативной для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властями Украины, - Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам опроса, проведенного соцгрупой "Рейтинг", лучшим президентом украинцы считают Леонида Кучму.

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