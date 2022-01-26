По итогам законодательной активности депутатов в 2021 году Вокс Украина составила рейтинг главных реформаторов Украины. Лидером стал депутат от "Слуги Народа" Даниил Гетманцев. Что обеспечило Гетманцеву победу? Какая фракция стала самой активной, а какая весь год ничего не делала? И кто же пришел к финишу последним?

Определить лидера среди реформаторов страны оказалось довольно легко. Очевидным победителем стал Даниил Гетманцев. Нардеп в минувшем году подал наибольшее количество законопроектов, которые были приняты. Таким образом, на счету у Гетманцева 18 законов.

Кроме того, по мнению экспертного сообщества, именно инициативы Гетманцева были самыми важными и нужными с точки зрения реформирования страны. Суммарный бал по всем его законопроектам составляет 25,3, в то время как второй номер в списке Юлия Гришина набрала только 17,3 бала.

С определением самой активной фракции возникли сложности. На фракционное первенство в вопросах реформирования страны претендуют и "Слуга Народа", и "Голос". Степень вовлеченности их депутатов составляет 90%. Важно отметить, что не только лидер Даниил Гетманцев, но и вся первая десятка рейтинга состоит исключительно из представителей "Слуги Народа".

Аутсайдеров реформирования страны также двое: "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь". Они продемонстрировали степень вовлеченности на уровне 30%. В противовес Гетманцеву ОПЗЖ выставили своего антилидера. Им стал Вадим Рабинович, который не только не предлагал значимых законопроектов, но и не поддерживал инициативы коллег. Его явка на заседания достигла отметки в 37%, практически все голосования Рабинович пропустил, продемонстрировавши КПД на уровне 1%.

Но неполезные депутаты – это еще не все. В рейтинг попали имена еще и антиреформаторов. То есть депутатов, которые набрали отрицательные балы по итогам законодательной активности. Таковых в списке оказалось аж семь человек, среди них пятерка первых с конца: Николай Кириченко, Олег Воронько, Роман Мулык, Олег Семинский, Нина Южанина.

Таковы итоги 2021 года. Каким будет 2022 – сказать пока сложно, но судя по активности того же Даниила Гетманцева, больших неожиданностей ждать не стоит.