"Дна нет!": Деканоидзе отреагировала на обвинения Геращенко в провале реформы полиции

Экс-глава полиции Деканоидзе выразила готовность к прямому диалогу с парламентариями об истинных причинах ситуации в правоохранительной системе и методах выхода из кризиса.

Бывшая глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе говорит, что после ее ухода более 93% уволенных бывших милиционеров, и тех, кто не прошел аттестацию, вернулись в ряды МВД.

Об этом Деканоидзе сказала в комментарии "Украинской правде".

Экс-глава полиции сейчас находится в Киеве (до 7 июня), и выражает готовность к прямому диалогу с парламентариями об истинных причинах ситуации в правоохранительной системе и методы выхода из кризиса.

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"Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала, существует дно, но дна нет! Вот, что хочу сказать - украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства. Людей интересует справедливость и решение проблем, которые назревали за последнее время. Они просто хотят чувствовать надежду, а не страх.

Кагарлык, Переяславль-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не о реформе, а о тех, кто покинул систему такой какая она была до 2015 года и лишился всех тех, кто хотел изменить эту систему. О тех, кто после моего ухода, продолжал вместо создания реформы, молча наблюдать, как старая система берет реванш, а свыше 93% уволенных и отколовшихся милиционеров, которые не прошли аттестацию, - возвращаются в реформированную мной полицию", - отметила Деканоидзе.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил в провале реформы полиции ее экс-главу Хатию Деканоидзе.

Отметим, 5 июня в парламенте слушают отчет главы МВД Арсена Авакова о ситуации в правоохранительных органах Украины, после ряда громких преступлений и беспорядков в стране. Министр стоит на том, что в полиции, как и в обществе, есть "хорошие и плохие" люди. Аваков утверждает, что в МВД "сделали существенные выводы относительно недостатков в работе инспекции по личному составу Нацполиции".

Утром 5 июня под зданием Верховной Рады проходит митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

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