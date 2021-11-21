Камельчук усмотрел в решении вакцинироваться небрежное отношение к своему здоровью.

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, известный своим негативным отношением к прививкам от коронавируса, считает, что украинцы, соглашаясь на вакцинацию, относятся к своему здоровью небрежно.

Об этом депутат заявил в интервью журналисту Василию Апасову, опубликованному в Youtube.

"Если так, совсем чуть-чуть со злостью, то да, ребята, небрежно. То есть вы никак не смотрите, если вслепую, неосознанно, как это может повлиять на ваше здоровье. Я всем говорю: сделайте диагностику, анализы, пообщайтесь с доктором, какие там компоненты [вакцины] что могут у вас вызвать. Многие же говорят - было плохо, была температура, болела рука, слабость была...", - сказал он.

По словам Камельчука, он недавно в шутку предложил коллегам зарегистрировать постановление, которым обязать всех делать ПЦР-тест для попадания в Раду. Сейчас это должны делать только невакцинированные. В ответ Апасов напомнил, что вакцина оставляет шансы заболеть, однако привитые люди переносят коронавирус гораздо легче.

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"Легче перенесет... не буду спорить. Не факт, абсолютно никак", - ответил ему нардеп.

Журналист продолжил и рассказал, что болел коронавирусом и лежал с температурой 38. В ответ депутат пошутил, что "это просто лень".

Камельчук и его заявления о коронавирусе

Как сообщал УНИАН, Юрий Камельчук отказывается делать прививки от коронавируса, ведь считает, что вакцинация "приносит смерть". Также нардеп писал, что ношение масок плохо влияет на организм человека.

2 ноября ВР приняла постановление О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (№6154). Ею предусматривается, что допуск в парламент для всех будет осуществляться только при наличии документа о вакцинации, отрицательного теста или справки о выздоровлении от COVID-19.

Однако даже это не повлияло на решение нардепа. Камельчук заявил, что ради работы в Верховной Раде готов постоянно делать ПЦР-тесты.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виолетта Орлова