Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, имеет ли президентские амбиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
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"Даже немецкое издание меня спрашивало по этому поводу. Я им ответил, что если переводить на немецкий, то даже сегодня "председатель парламента" - это на украинском языке, а на немецком языке это "президент парламента". Поэтому в некоторой степени я уже президент", - отметил Разумков.
"А если мы с вами говорим серьезно, не шутя, то у меня большой объем задач, которые стоят передо мной как перед человеком, как перед председателем парламента, и достаточно большой уровень доверия ко мне. И я буду делать все для того, чтобы этот уровень доверия не падал. Я искренне к этому стремлюсь и все, что от меня будет зависеть, я буду делать на своей должности", - заверил он
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