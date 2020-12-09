По его словам, окончательного варианта, как именно будет происходить работа, пока нет.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что парламент будет работать во время усиленных карантинных ограничений в январе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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На вопрос, какова ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью в парламенте, спикер ответил: "У нас достаточно большое количество коллег болеет из Аппарата Верховной Рады Украины. Также, к сожалению, болеют и народные депутаты Украины". В то же время он не уточнил, о каком именно количестве больных идет речь.

Относительно работы ВР в период усиленных карантинных ограничений, которые в Украине будут действовать с 8 по 24 января, спикер сказал: "У меня нет пока окончательного варианта, как мы будем работать. Но я уверен, что мы будем работать. Потому что Верховная Рада, даже во время коронавируса, - она не шла на карантин ни разу".

Разумков напомнил, что в начале пандемии народные депутаты меняли график работы, в частности, больше работали в комитетах ВР, а меньше - в сессионном зале. "Но это не влияло на процесс и на те важные решения, которые принимались Верховной Радой", - добавил председатель ВР.

Как известно, в январе в ВР запланировано 2 пленарных недели: 12-15 января и 19-22 января.

Когда будет локдаун в Украине

Сегодня, 9 декабря, Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

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Автор: Татьяна Поляковская