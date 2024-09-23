Президент Финляндии и генеральный секретарь НАТО призывают президента США ослабить ограничения на использование оружия Украиной.

На этой неделе на президента США Джо Байдена будет расти давление по ослаблению ограничений на использование оружия Украиной, когда мировые лидеры соберутся в ООН на ежегодную встречу. Об этом пишет обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер.

Он отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский приедет с тем, что он называет "планом победы", который Байден должен изучить, и ключевые европейские лидеры уже настойчиво настаивают на том, чтобы Байден позволил ему использовать оружие большой дальности, предоставленное странами НАТО, для ударов вглубь России по базам, с которых российские самолеты и ракеты атакуют Украину.

"Этот толчок происходит в тот момент, когда Украина медленно теряет позиции перед массовыми российскими нападениями на восточном Донбассе, а Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, включая электростанции и теплоцентрали, с безопасного расстояния", - подчеркивает автор.

Он напоминает, что Байден неохотно давал разрешение на оказание помощи Украине, поскольку он был осторожным с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года, чтобы не обострить войну и рисковать прямым конфликтом между Москвой и НАТО. При этом правитель России Владимир Путин уже обвиняет Альянс в войне и угрожает местью, включая частые завуалированные ссылки на свой ядерный арсенал. В то же время он пока не ответил Западу оружием - несмотря на то, что страны НАТО постепенно увеличили количество и качество своих поставок оружия Киеву.

"Новый президент Финляндии Александр Стубб присоединился к хору по оружию большего радиуса действия, ... тогда как Йенс Столтенберг в последние дни на посту генерального секретаря НАТО почти сделал то же самое, дипломатично отметив, что каждая страна должна решать сама", - отмечается в статье.

Автор говорит, что Стубб, который будет выступать от имени всех северных стран на Генеральной ассамблее ООН, был откровенным.

"Я призываю наших союзников на глобальном Западе, включая Соединенные Штаты, позволить Украине воевать без связанных за спиной рук и отменить эти ограничения. Нам нужно продолжать поддерживать Украину, начиная с финансов, начиная с боеприпасов, начиная с транспортных средств, а также позволяя Украине использовать оружие, как ей заблагорассудится, если это будет для самообороны и в рамках международных правил", - заявил президент Финляндии.

В свою очередь Столтенберг отметил, что полностью понимает желание Украины иметь как можно меньше ограничений, и это правильно, потому что "это агрессивная война" и "в соответствии с международным правом самооборона является законной".

Новый премьер-министр Великобритании Кейр Стармер также подтолкнул Байдена разрешить использование такого оружия большего радиуса действия, как Storm Shadow и Scalp.

Между тем адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, заявил на прошлой неделе, что атаки внутри России являются законными, потому что "чтобы ослабить врага, который атакует вас, вы не только боретесь со стрелами, которые попадаются вам на пути, но также атакуете стрелка". Однако, по его словам, страны, поставляющие оружие, могут требовать "определенных ограничений" в его использовании, "поскольку они чувствуют ответственность за это оружие".

Удары Украины западным оружием по РФ - последние новости

Накануне президент США Джо Байден сделал новое заявление относительно глубоких ударов по РФ. Глава Белого дома до сих пор не изменил своего видения ситуации.

По его словам, пока США не снимали с Украины своего запрета на удары вглубь РФ западным оружием. При этом Великобритания пытается помочь Украине в снятии американского вето на применение западных ракет против целей на территории России.

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