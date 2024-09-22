Он называет существующий международный порядок несправедливым.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после войны в Украине стоит будет переосмыслить отношения с Российской Федерацией.

"Нам придется думать о новом способе организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны. Мы должны иметь достаточно воображения, чтобы думать о мире завтрашнего дня, о мире в Европе в новой форме", - цитирует его Le Monde.

По мнению французского лидера, необходимо учитывать примирение с Балканами и реальность Европы в ее географической форме, "которая не является ни полностью Евросоюзом, ни полностью НАТО". Он говорит, что существующий международный порядок является несправедливым, поскольку "многие из самых густонаселенных стран не существовали, когда распределялись места".

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"Нам нужен порядок, где те или иные страны не могут блокировать другие, где страны представлены достойно, и поэтому мы должны сделать это с гораздо более справедливыми органами, будь то Организация Объединенных Наций, Всемирный банк или Международный валютный фонд. Я вернусь к этому вопросу в ООН на этой неделе", - добавил Макрон.

Позиция Макрона по войне

Как известно, в начале полномасштабного вторжения президент Франции призвал не допустить "унижения России", чтобы сохранить с ней дипломатические отношения.

Однако со временем его высказывания становились более решительными. Например, Макрон не исключает отправки войск в Украину, а также называет своей стратегической целью недопущение победы России в войне.

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