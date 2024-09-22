Лондон призывает США к мужеству в поддержке Украины, пока не поздно.

В следующем году война в Украине принесет значительно более глубокие и суровые вызовы, особенно под конец года. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, которого цитирует The Guardian.

По его словам, деликатные переговоры с Белым домом о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям глубоко в России, до сих пор продолжаются и требуют "нервов и мужества". Он отметил, что в конце 2025-го и в 2026-м трудности и вызовы войны в Украине станут "более глубокими и суровыми".

Лемми подчеркнул, что Украина и ее западные союзники обсуждают потребности ВСУ за пределами просто удержания текущей линии фронта

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"Как министр иностранных дел я, конечно, не собираюсь комментировать оперативные детали, потому что это может только помочь Путину. Но между союзниками в реальном времени ведется дискуссия о том, как мы можем поддержать Украину, когда мы направляемся к зиме", - сказал Лемми.

Россия пытается запугать Запад

Как писал УНИАН, в Кремле осознают, что их тактика запугивания Запада ядерным оружием потеряла свою эффективность, и теперь Путин должен придумать новые инструменты для того, чтобы защитить свои "красные линии". В этом контексте называется возможность устроить нападения на западные объекты под чужим флагом.

Между тем Владимир Зеленский предостерег США от соблазна поддаться на угрозы Москвы и позволить агрессору взять верх в Украине. По его словам, результатом станет потеря Америкой своего авторитета и влияния даже в Западной Европе.

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