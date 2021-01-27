Cоветник главы ОП Михаил Подоляк считает, что США "возвращаются в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила".

Байден провел телефонный разговор с Путиным / фото REUTERS Байден провел телефонный разговор с Путиным

Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным является свидетельством возвращения новой американской администрации в мировую повестку с традиционными ценностями.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

"Безусловно, новый президент США сразу активно включился в глобальную повестку. На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным - это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила", - отметил Подоляк.

В ОП отметили позицию Байдена, который заявил о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Джо Байден не просто подтвердил ключевую позицию по безусловной поддержке Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Но поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым - в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России против правил и ценностей цивилизованного мира", - добавил Подоляк.

Он считает, что Россия сможет восстановить отношения с США только в случае прекращения агрессивной политики.

"И первейшее в этом - прекращение агрессии против Украины, возвращение Россией всех наших временно оккупированных территорий, отказ от поддержки различных незаконных вооруженных бандформирований. Президент Байден акцентировал это очень чётко, предметно и системно", - резюмировал он.

Разговор Джо Байдена с Путиным

Во время первого телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден поднял вопрос, в частности о российской хакерской атаки на инфраструктуру компании SolarWinds, относительно вмешательства в выборы в США в 2020 году, а также отравления критика Кремля Навального. Также Байден подчеркнул, что США будут твердо отстаивать свои национальные интересы.

Кроме этого, Байден в разговоре с Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины.

Также они обсудили готовность стран продлить действие нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START).

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Автор: Денис Прядко