Он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора. "Также обсудили имеющуюся информацию и выясняем все факты", - отметил президент Украины.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина, Польша, вся Европа и мир "должны быть полностью защищены от государства-террориста".

Видео дня

На официальном сайте польского президента сообщается, что Анджей Дуда поговорил о текущей ситуации, связанной со взрывами в Грубешовском уезде, с союзниками: генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что в ходе переговоров проверялись основания для использования статьи 4 НАТО, которая предусматривает консультации со всеми членами Альянса относительно ответа на инцидент в пограничные Польши.

Польша - что известно о падении российских ракет

Как сообщал УНИАН, 15 ноября во время массированного ракетного удара России по территории Украины 2 российские ракеты упали в Польше в 65 км от границы с Украиной. В результате попадания погибли два человека.

В Польше срочно провели заседание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Президент Анджей Дуда также созвал Совет национальной безопасности, заседание которой пройдет 16 ноября.

Комментируя ракетный удар россиян по Польше в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты. Он подчеркнул, что бить ракетами по территории НАТО - это российский ракетный удар по коллективной безопасности.

Между тем, Минобороны России опровергает свою причастность к ракетному обстрелу Польши и называет сообщение об этом"умышленной провокацией для эскалации ситуации".

Впоследствии МИД Польши подтвердили, что на территории их страны упала ракета российского производства. Поэтому МИД вызвал посла России с требованием дать объяснения.

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