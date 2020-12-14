Кроме того, парламентарий не исключает, что завтра парламент рассмотрит вопрос о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Завтра, 15 декабря, Верховная Рада Украины рассмотрит проект государственного бюджета Украины на 2021 год и вопрос продления действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Собрались у Разумкова. По спецстатусу Донбасса. Проговорили процедуру голосования. Будет все быстро и завтра. Относительно законов НАПК, выглядит так, что тоже будет консенсус и завтра пройдет за основу и в целом ... Бюджет завтра. Все так же. Выглядит так, что голоса есть с запасом", - сообщил он относительно совещания глав фракций с председателем ВР Дмитрием Разумковым.

Железняк также отметил, что планируется изменить график работы ВР. "Пленарные недели Рады из-из локдауна подвинут на конец января", - заявил депутат.

Он также добавил, что кадровые вопросы на заседании не обсуждались.

Как заявил на заседании согласительного совета спикер ВР Дмитрий Разумков, также 15 декабря нардепы рассмотрят законопроекты о возобновлении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Автор: Татьяна Поляковская