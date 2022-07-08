Также журналисты должны быть обязательно застрахованы.

Верховная Рада Украины обязала СМИ обеспечить средствами защиты от огнестрельного оружия и аптечками журналистов работающие в зоне боевых действий.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона "Проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины (относительно предоставления дополнительных гарантий защиты журналистам, работающим в районах ведения военных (боевых) действий)" (№7367) проголосовал 271 народный депутат Украины.

В законе говорится о том, что СМИ обязаны обеспечивать журналистов и других работников на период их командировки в районы ведения военных (боевых) действий и на временно оккупированные территории Украины средствами, предназначенными для защиты от поражения огнестрельным оружием, осколочных поражений, а также медицинскими аптечками.

Также журналисты и другие работники СМИ на период их командировки в районы ведения боевых действий и на временно оккупированные территории Украины должны быть обязательно застрахованы за счет работодателя или любых других не запрещенных законом источников на случай причинения вреда их жизни и здоровью во время выполнения профессиональных обязанностей.

Этот закон вступает в силу со дня следующего за днем его опубликования.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 апреля в районе села Гута полиция нашла тело фотожурналиста Макса Левина. Предварительно, фотографа оккупанты убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

По состоянию на 4 апреля было известно, что Россией совершено 74 преступления в отношении представителей СМИ, среди которых 19 граждан других государств, 18 журналистов погибли.

Кроме того, журналисты, работающие на передовой, неоднократно попадали под обстрелы россиян. Так, 22 июня немецкие журналисты издания Bild попали под обстрел российских оккупантов на выезде из Лисичанска - они обстреляли их автомобиль.

4 июля в Донецкой области российские оккупанты обстреляли съемочную группу французского телеканала France 24. Это произошло, когда журналисты снимали сюжет о работе украинских спасателей.

Вас также могут заинтересовать новости: