Руслан Стефанчук призвал решительно и вместе противостоять России.

Верховная Рада обратилась к парламентам и правительствам мира на фоне нападения Российской Федерации. Украинские парламентарии призвали закрыть над Киевом и Зоной отчуждения ЧАЭС.

Об этом заявил спикер парламента Украины Руслана Стефанчука.

"От имени ВР обращаюсь к парламентам и правительствам мира. Продолжается полномасштабная агрессия РФ против Украины, мирные города оказались под авиа и ракетными ударами, есть жертвы среди мирного населения. Российский режим обстреливает Киев, Харьков, Сумы, Херсон и другие населенные пункты. В зоне риска оказалась ЧАЭС, захваченная врагом. Оккупанты своими действиями могут привести к экологической и техногенной катастрофе, они вели бой на территории объекта Укрытие", - говорится в заявлении.

При этом он напомнил, что ВСУ сопротивляются врагу, а украинцы объединился для защиты.

"Мы отстаиваем не только территориальную целостность нашего государства, но и ценности, на которых базируется цивилизованный мир, ЕС и НАТО. Безопасность Европы и мира под угрозой. Призываем вас решительно и вместе противостоять попыткам разрушения европейского правопорядка безопасности. Чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения, уберечь жизнь невинных украинских детей, женщин и мир от новой ядерной катастрофы, призываем вас закрыть небо над Киевом и Зоной отчуждения ЧАЭС", - подытожил Стефанчук.