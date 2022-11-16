Соответствующее постановление поддержали 310 депутатов.

Верховная Рада обратилась к государствам Группы двадцати (G20) относительно исключения России из состава этого объединения.

Как сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, соответствующее решение парламент принял сегодня на пленарном заседании.

Видео дня

"Парламент обратился к странам Группы двадцати (G20) об исключении Российской Федерации из состава этой группы.... То есть сделать G19. За соответствующее постановление №8203 проголосовали 310 депутатов", - отметил он.

По информации Железняка, ВРУ аргументировала свою позицию тем, что РФ целенаправленно уничтожает население Украины, а также осуществляет невыборочные ракетные удары и артиллерийские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины, не преследуя никаких военных целей, а и имея исключительно террористическую цель.

Исключение России из G20: детали инициативы Рады

Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к государствам G20 (регистрационный номер №8203) был внесен в парламент 14 ноября и направлен на рассмотрение профильного комитета.

Среди инициаторов законопроекта – спикер ВР Руслан Стефанчук и его заместители Александр Корниенко и Елена Кондратюк.

Также нардепы попросили G20 осудить российский терроризм на территории Украины и решительно призвать Россию прекратить преступление агрессии против Украины, выведя войска, и уважать территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанной государственной границы.

Парламентарии также обратились с просьбой поддержать стремление Украины, Турции и ООН относительно продления действия Черноморской зерновой инициативы для беспрепятственного обеспечения поставок продовольствия в государства, население которых страдает от голода, и усилить санкционное давление на РФ, а также восстановить международный правопорядок, который базируется на взаимном уважении и сотрудничестве, а не на ядерном или любом другом шантаже, принуждении и применении силы.