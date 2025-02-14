Келлогг отверг предположение, что Трамп стремится договориться только с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин должны провести прямые переговоры. Как передает РБК-Украина, о необходимости прямых переговоров между Украиной и Россией заявил перед началом Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель Дональда Трампа Кит Кэллогг.

Он также прокомментировал заявления Путина, в частности его утверждение о "нелегитимности" Зеленского как причину отказа от диалога. В частности, по его словам, оба лидера должны сесть за стол переговоров и пойти на определенные уступки.

"Но это не сработает. Они (Зеленский и Путин - УНИАН) должны (провести переговоры). И обе стороны должны от чего-то отказаться", - отметил Келлогг.

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Кроме того, он отверг предположение, что Трамп стремится договориться только с Путиным, потому что "три стороны" должны общаться, особенно двое ключевых участников - представители Украины и РФ.

"Для нас понятно, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно двое главных героев, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить", - подчеркнул Келлогг.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что все переговоры по урегулированию войны в Украине будут вестись как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отметил, что все детали будут обсуждаться только во время переговоров.

По данным The Guardian, Хегсет сказал, что границы Украины не будут возвращены к тому, что все хотели бы видеть в 2014 году, но это является не уступкой Путину, а "признанием реалий жесткой силы на местах после больших жертв". Он добавил, что ни Зеленский, ни Путин не получат всего, чего они хотят.

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