Команда программы "Право на власть" взяла у Офиса президента обрисованные протестующими двери на один вечер.
Об этом в комментарии УП сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
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Двери ОП появились в эфире "Право на власть" 1+1 в четверг, 25 марта. Телеведущая Наталья Мосейчук назвала их "атрибутом субботних протестов", и что ей "стоило больших усилий", чтобы "притащить этот атрибут".
По словам Мендель, дверь доставили за счет телеканала. Она утверждает, что двери уже не являются вещественным доказательством, поскольку все следственные действия с ними были проведены.
Акция в поддержку Стерненко: что происходило
- 20 марта возле здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко.
- Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и бросили файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП краской. По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания Офиса президента будет стоить примерно два миллиона гривень.
- Протестующие также выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за тюрьмы Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам под Офисом президента во время акции в поддержку Стерненко понесут ответственность за хулиганские действия.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненка возле офиса президента Украины в Киеве. По завершению акции полицейские задержали одного из участников - Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорд). Ему инкриминируют совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия. 23 марта суд избрал Владу Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- Также стало известно об объявлении подозрения еще одному участнику акции на Банковой - лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Ему инкриминируют ст. 296 ч. 4 "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".
- Позже о подозрении сообщили еще одному из участников движения "Гонор" Алексею Белковскому. А сегодня, 24 марта, правоохранители вручили подозрения Евгению Строканю и Давиду Гаджимурадову.
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