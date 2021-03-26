Дверь с Банковой привезли на эфир "Права на власть" 25 марта.

Команда программы "Право на власть" взяла у Офиса президента обрисованные протестующими двери на один вечер.

Об этом в комментарии УП сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Читайте такжеСеменченко нашелся: говорит, праздновал День СБУ и не знал о подозрении

Двери ОП появились в эфире "Право на власть" 1+1 в четверг, 25 марта. Телеведущая Наталья Мосейчук назвала их "атрибутом субботних протестов", и что ей "стоило больших усилий", чтобы "притащить этот атрибут".

По словам Мендель, дверь доставили за счет телеканала. Она утверждает, что двери уже не являются вещественным доказательством, поскольку все следственные действия с ними были проведены.

Акция в поддержку Стерненко: что происходило

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская