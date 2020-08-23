"Не нужны заезженные советы" : в МИД Беларуси прокомментировали мнение Зеленского о перевыборах
В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали мнение президента Украины Владимира Зеленского по поводу проведения повторных выборов главы белорусского государства.
Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в комментарии агентству БЕЛТА заявил, что власти страны хотят видеть поддержку и взаимопонимание со стороны других государств.
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"Знаете, Украина - братская для нас страна, и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - сказал Глаз.
Также он выразил убеждение, что у руководства Украины еще долгое время будет много более важных вопросов, чем раздавать советы соседям.
"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - подчеркнул официальный представитель белорусского МИД.
Протесты в Беларуси: предыстория
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- 14 августа ЦИК огласил окончательные их результаты. За Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками и разгорелся политический кризис.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».
- Также Лукашенко поручил МИД предупредить лидеров отдельных стран ЕС и Украины «об ответственности за разжигание беспорядков».
- Комментируя ситуацию в Беларуси, 22 августа в интервью Euronews Зеленский высказал мнение, что на месте Лукашенко провел бы повторные выборы в течение месяца с участием международных наблюдателей.
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