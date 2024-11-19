Пророссийский олигарх Новинский получил украинское гражданство благодаря письму Порошенко к Януковичу: 'за развитие УПЦ МП', - блогер

В подтверждение он приводит текст представления Порошенко к на то время президенту Януковичу.

Лоббист московского патриархата Вадим Новинский, которого подозревают в пособничестве России, получил украинское гражданство благодаря Петру Порошенко. За это Новинский отстаивал бизнес-интересы Порошенко в РФ и развивал агентурную сеть русской церкви в Украине, пишет блогер Сергей Иванов.

"Янукович дал Новинскому гражданство на основании представления тогдашнего министра экономики Петра Порошенко. Так, Порошенко попросил Януковича сделать московского агента гражданином Украины", - пишет блогер.

В подтверждение он приводит текст представления Порошенко к в то время президенту Януковичу.

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"Прошу Вас принять положительное решение о принятии в гражданство Украины Новинского В.В., поскольку он имеет заслуги перед Украиной. Это поддержка Свято-Троицкого Ионинского монастыря, помощь в возрождении Свято-Александро-Невского собора (Крымская епархия)", - пишет Порошенко, точно зная, что эти религиозные учреждения являются московским патриархатом, и способствуя еще большему проникновению церкви ФСБ в Украину", - отметил блогер.

Он подчеркнул, что содействие в распространении влияния УПЦ МП и ходатайство о гражданстве Новинского помогло Порошенко в дальнейших бизнес-отношениях с путиным и кремлем.

"Порошенко всегда хорошо чувствовал политическую конъюнктуру. И когда россия через Януковича тащила сюда "русскую веру", он наряжался в рясу дьякона МП, водил крестные ходы и заказывал иконы со своим ликом, чтобы быть как все, плюс это способствовало его бизнесу на территории россии. То есть Порошенко топил при Новинском здесь, а тот лоббировал его интересы в мордоре. Здесь речь и о лояльности к путину, благодаря чему в россии работал завод "Рошен", и о другом прибыльном бизнесе. Путин оценил этот жест, что позволило Порошенко уже в статусе президента организовать с Медведчуком кучу схем по освоению государственных средств в особо крупных размерах", - отметил Иванов.

Блогер предложил лишить гражданства Новинского и проверить законность действий Порошенко.

"Сегодня против Вадима Новинского введены санкции и открыто уголовное производство по статье 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору). Но гражданство Украины у него пока никто не забрал. Так может пора это сделать? Как и разобраться, нет ли состава преступления по этой статье в действиях самого Петра Алексеевича" – резюмирует Сергей Иванов.

Как сообщалось ранее, Порошенко с помощью Медведчука незаконно присвоил украинскую часть нефтепровода "Самара-Западное направление" (так называемую "трубу Медведчука-Порошенко"). Это было своеобразное "спасибо" от Путина за завод Порошенко в Крыму, который перешел в собственность России.