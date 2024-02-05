Нефтепровод попал в актив Порошенко с помощью Медведчука в 2016 году в обмен на потерянный из-за национализации Россией завод Порошенко в Крыму.

Порошенко должен возместить Украине $210 млн убытков за незаконно присвоенный нефтепровод "Самара–Западное направление".

Об этом пишет политический эксперт Петр Олещук, комментируя решение Верховного суда Украины о возвращении нефтепровода в госсобственность.

По словам эксперта, все время, пока нефтепровод не находился в государственной собственности, Украина ежегодно теряла 41-42 млн долларов.

Видео дня

"Считаем. Номинальная стоимость трубы – мизер как для такого актива – $23 млн. За год труба зарабатывала 41-42 млн долларов. Находилась труба в собственности непонятных людей с 2016 по 2021 год. Нетрудно посчитать, что ущерб – 210 млн. долларов. И кто их должен компенсировать? Очевидно тот олигарх, который зарабатывал на трубе, а именно Петр Алексеевич", - отмечает эксперт.

Как сообщил Олещук, нефтепровод попал в актив Порошенко с помощью Медведчука в 2016 году в обмен на потерянный из-за национализации Россией завод Порошенко в Крыму.

"По словам журналиста-расследователя Юрия Николова, труба была своеобразным бартером между Путиным и Порошенко. Это было своеобразное "спасибо" от путина Порошенко за завод Порошенко в Крыму, перешедший в собственность России. Кстати, как рассказывал сам Медведчук, в схеме "трубы" была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с на то время президента Порошенко и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", - отметил эксперт.

Как сообщалось, Верховный Суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" (часть которого более известна как "труба Медведчука-Порошенко").

По показаниям правоохранителям самого Медведчука, в 2016 году к нему обратился на то время Президент Порошенко с просьбой помочь присвоить нефтепровод, учитывая контакты Медведчука с руководством Российской Федерации.

Как признался Медведчук, Порошенко решал все административные вопросы по незаконному присвоению трубы: суды, прокуратура, АМКУ, ФГИ принимали решения, необходимые для личных интересов президента Порошенко.