Разумков рассказал, когда доработанная программа действий правительства поступит в парламент

Спикер парламента напоминает, что правительству изначально пришлось работать в сложных условиях.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что доработанная программа действий правительства будет внесена в парламент на следующей неделе.

Об этом он сообщил на телеканале "Прямой" сегодня вечером.

По мнению Разумкова, программа деятельности правительства требует серьезной доработки. Он напомнил, что именно такую позицию занимают 13 комитетов Верховной Рады из 23, а другие коллеги по парламенту разделяют это мнение.

"Я вам больше скажу - и правительство с этим соглашается. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим доработанную программу действий правительства. Думаю, что это будет на следующей неделе", - сказал Разумков.

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Он отметил, что не хочет быть адвокатом Кабинета министров: "Но давайте будем реалистами - это правительство пришло фактически в начале пандемии, и было два варианта - либо заниматься и писать обоснованную программу действий правительства, либо заниматься реальными вещами. Поверьте мне, многие члены правительства, в том числе премьер, не отдыхали в своих кабинетах, они много работали".

Разумков отметил, что "в таких условиях не начинало свою работу ни одно правительство Украины".

Он предполагает, что правительству придется вносить изменения в программу, учитывая последствия, в частности, для экономики, связанные с пандемией коронавируса.

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