Соответствующий указ Зеленского будет внесен на утверждение Рады в течение ближайших дней, отметил нардеп.

На ближайшем пленарном заседании ВР продлит срок действия военного положения в Украине.

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"На ближайшем пленарном заседании парламент снова продлит срок действия военного положения в Украине. Соответствующий указ президента (Владимира Зеленского - Ред.) будет внесен на утверждение Рады в течение ближайших дней", - отметил народный избранник.

Нардеп подчеркнул, что это будет уже четвертое продление срока действия военного положения за этот год.

"...Пока срок продления неизвестен, но ожидается что он, к сожалению, будет также достаточно долгим. Также стоит ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения", - сообщил он.

Напомним, российские захватчики вторглись в Украину рано утром 24 февраля. В нашем государстве было введено военное положение, и объявлена мобилизация.

В последний раз действие военного положения в Украине было продлено на 90 суток - до 23 августа.

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