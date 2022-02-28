Они заявили о полной солидарности с Украиной и ее народом.

Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении подписали открытое письмо в поддержку быстрого вступления Украины в Европейский Союз.

Письмо опубликовано на сайте президента Латвии.

"Мы, президенты государств-членов ЕС, твердо убеждены, что Украина заслуживает перспективы немедленного вступления в Евросоюз", - говорится в сообщении.

Они призвали государства-члены ЕС консолидировать политическую поддержку Украины на наивысшем уровне, а также дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открытия процесса переговоров.

"В этот критический момент мы вновь заявляем о нашей полной солидарности с Украиной и ее народом", - отметили подписанты.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейский союз.

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