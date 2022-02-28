Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении подписали открытое письмо в поддержку быстрого вступления Украины в Европейский Союз.
Письмо опубликовано на сайте президента Латвии.
"Мы, президенты государств-членов ЕС, твердо убеждены, что Украина заслуживает перспективы немедленного вступления в Евросоюз", - говорится в сообщении.
Они призвали государства-члены ЕС консолидировать политическую поддержку Украины на наивысшем уровне, а также дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открытия процесса переговоров.
"В этот критический момент мы вновь заявляем о нашей полной солидарности с Украиной и ее народом", - отметили подписанты.
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейский союз.