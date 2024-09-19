Президент Еврокомиссии едет в Киев: в чем причина

Евросоюз готов увеличивать поддержку энергетического сектора Украины, поскольку скоро начнется отопительный сезон, а затем придет зима.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен завтра, 20 сентября, в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции, посвященной поддержке энергетической безопасности Украины в связи с приближением зимы. "Отопительный сезон начнется через две недели. Поскольку температура снижается, Европейский Союз готов увеличить поддержку Украины. Мы вместе готовимся к зиме. После этой пресс-конференции я отправлюсь в Киев, чтобы завтра обсудить эти вопросы лично с президентом Зеленским", - сообщила фон дер Ляйен.

Также она очень довольна, что может рассчитывать на постоянную поддержку Международного энергетического агентства с целью оказания помощи Украине.

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Как отметила президент Еврокомиссии, в целом, по самой низкой оценке, с февраля 2022 года на поддержку энергетического сектора Украины было выделено не менее 2 миллиардов евро.

"Сегодня я могу объявить, что мы внесем дополнительные средства в размере около 160 миллионов евро для этой зимы. Это включает 60 млн евро гуманитарной помощи, например, на укрытия и обогреватели, и это включает около 100 млн евро на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии", - отметила фон дер Ляйен.

Она уточнила, что эти 100 млн евро поступают от замороженных российских активов в Евросоюзе.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что зимой Украина может столкнуться с отключениями электроэнергии, которые будут длиться от 4 до 18 часов в сутки. Масштабы отключений будут зависеть от нескольких главных факторов. Во-первых, от того, сколько мощностей украинские специалисты смогут восстановить до начала зимы. Во-вторых, от того, насколько холодной она будет.

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