Ожидается, что на вопросы журналистов президент будет отвечать около двух часов или немногим более.

В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, посвященную итогам его двухлетнего управления государством.

Она начнется в 12:00 по киевскому времени и пройдет на территории государственного предприятия "Антонов" в Киеве на улице Туполева.

УНИАН будет транслировать пресс-конференцию главы государства в текстовом и видео-формате.

Уже известно, что из-за пандемии, количество журналистов, которые смогут попасть внутрь, будет ограниченным. Тем не менее, советник Офиса президента Михаил Подоляк, раскрывая подробности, сообщил, что оно все равно "будет достаточно большим".

Читайте такжеВместо Мендель: кто такая Ирина Победоносцева, которая может стать спикером ЗеленскогоПредварительно, отчитываться о своей работе и отвечать на вопросы прессы глава государства будет около 2-2,5 часов. Предыдущая пресс-конференция Зеленского, которая прошла также 20 мая 2020 года на открытом воздухе в парковой части Мариинского дворца, длилась чуть меньше трех часов.

Уже известно, что Зеленский в подведении итогов расскажет о результатах в вопросе реформ, обозначит дальнейшие направления трансформации страны, а, кроме того, частично расскажет о том, как Украина в августе будет праздновать 30-летие независимости.

Напомним, что модератором пресс-конференции вместо Юлии Мендель будет заниматься директор коммуникационного директората ОПУ Ирина Победоносцева, которую называют новым пресс-секретарем главы государства.

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Перевод: Андрей Софин