Премьер Польши отметил, что информация, которая поступает с разных сторон, указывает на формирование вокруг Украины больших военных ресурсов со стороны РФ.

Премьер-министры Польши и Великобритании Матеуш Моравецкий и Борис Джонсон заявили о полной политической поддержке Украины.

Об этом сообщает Польское Радио по результатам встречи Моравецкого с Джонсоном.

Среди прочего, глава польского правительства беседовал со своим британским коллегой о ситуации на польско-белорусской границе. Также после встречи Моравецкого спросили о вопросах Украины и об информации, которую озвучил глава СНБО Украины о том, что дело войны с Россией является открытым вопросом, и что Украина готовится к таким действиям. Его также спросили о том, "или об этом военном варианте на востоке" также шла речь во время встречи, при случае поднятия темы НАТО.

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Премьер-министр Польши сказал, что информация, которая поступает с разных сторон, указывает на формирование вокруг Украины больших военных ресурсов со стороны РФ.

"Если таково мнение важных лиц украинского государства, то я это мнение, конечно, уважаю. Это понятно, что об этой угрозе мы также говорили с премьером Борисом Джонсоном и очень подобным образом прокомментировали эти риски", - подчеркнул глава польского правительства.

"Также мы заявили о нашей полной политической поддержке Украины, целостности Украины, помня о необходимости совместной проработки механизмов деэскалации", - добавил Моравецкий.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В частности, как утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которые базируются в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.

Кроме того, по снимкам из космоса видно, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

2 ноября в Минобороны Украины заявили, что Россия сосредоточила группировку войск численностью около 90 тысяч человек у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Отмечается, что Минобороны внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Так, факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами по ситуации вокруг Украины.

Напомним, в марте текущего года РФ существенно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвода. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

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Автор: Инна Андалицкая