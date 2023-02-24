Глава польского правительства встретился с Владимиром Зеленским и Денисом Шмигалем.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в пятницу 24-го февраля прибыл в столицу Украины с визитом. Как сообщает TVP1 его встретил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Моравецкий прибыл в Киев утром и вместе со своим украинским коллегой возложил венок к Стене памяти погибших возле Михайловского собора.

Представитель польского правительства Петр Мюллер опубликовал фото Моравецкого и Шмыгаля, отметив, что польская делегация еще в начале полномасштабной войны прибыла в Киев поддержать Украину.

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"Через год после начала российских военных действий премьер-министр Моравецкий посетил Киев, чтобы дать четкий и ощутимый сигнал о дальнейшей поддержке в защите Украины от России. Вскоре после начала войны, 15 марта, мы были в Киеве, чтобы гарантировать, что Украина не останется наедине", - говорится в сообщении в Twitter.

В планах польского премьер-министра, вероятно, есть посещение заседания украинского парламента. Такую информацию ранее сообщил секретарь правящей партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский. Кроме этого TVP1 отмечает, что Моравецкий встретился с Владимиром Зеленским.

Кроме этого секретарь добавил, что визит Моравецкого имеет в себе еще одно послание поддержки. На этот раз оно связано с посещением президента США Польши 21 февраля.

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