Глава бельгийского правительства Александер де Кроо подчеркнул, что восхищается стойкостью и волей украинцев.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо сегодня посетил Киевскую область.

Глава бельгийского правительства подчеркнул, что восхищается стойкостью и волей украинцев, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Посетили место массового захоронения людей, которых убили и замучили россияне, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. Также побывали в поселке Бородянка, который после российской оккупации почти полностью разрушен", - написал Кулеба.

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Глава КОВА выразил благодарность стране-союзнице за поддержку и помощь Украине во времена войны.

Сотрудничество Украины и Бельгии

Как сообщал УНИАН, 26 ноября по результатам встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо в Киеве подписана декларация о поддержке европейской перспективы Украины.

Как отметил Зеленский на брифинге, Бельгия первой поддержала инициативу Grain from Ukraine - присоединилась, предоставляя финансирование для осуществления гуманитарных поставок продовольствия именно в страны, которым очень сложно.

Кроме того, во время встречи президент рассказал премьеру Бельгии о состоянии украинской энергетической системы после российских ракетных ударов и о потребностях Украины в соответствующей поддержке. Бельгия готова предоставить необходимые электрогенераторы и другое оборудование, которое сейчас жизненно необходимо для украинцев.

Также стороны коснулись вопроса предоставления Бельгией помощи с разминированием украинских территорий.

Оккупация Киевщины

Начав полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля российские войска вошли на территорию Киевской области с территории Беларуси. Уже в начале апреля стало известно, что территорию Киевщины освободили от врага.

В Буче обнаружили братские могилы с телами сотен местных жителей, которые имели признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали тела расстрелянных людей, в том числе и женщин. Позже мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили более 400 местных жителей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них забеременели.

Также во время российской оккупации сильно пострадала Бородянка: по ней били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, "Ураганами" и "Смерчами".

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