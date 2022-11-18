Лидер российской группы "Интурист" Евгений Горбунов и саксофонист Сергей Храмцевич пробудут за решеткой минимум до 20 ноября.

В Брюсселе задержали российских музыкантов Евгения Горбунова и Сергея Храмцевича. Их отправили в СИЗО минимум до 20 ноября. Также артистам аннулировали шенгенские визы. Об этом сообщают росСМИ. Уточняется, что задержали их якобы за "подозрительный вид и хаотичный план перемещений по Еврозоне".

Официальный представитель артистов заявил, что до этого у них не было никаких проблем с выступлениями на территории стран Евросоюза.

Отметим, что позиция группы "Интурист" касательно войны в Украине была крайне неоднозначной. После того, как РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины 24 февраля, артисты продолжали выступать на территории страны-агрессора и не покидали ее.

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Также в СМИ есть информация, что музыканты собирали средства для независимого правозащитного медиапроекта ОВД-инфо, посвященного политическим преследованиям в России.

Напомним, Михаил Боярский впервые прокомментировал поведение уехавших из России артистов. Российский актер уверяет, что его родная страна - это самое дорогое, что есть. Поэтому он остается в РФ даже после того, как страна развязала убийственную войну против Украины.

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