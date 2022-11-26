Зеленский убежден, что Украина обязательно вступит в ЕС.

Украина и Бельгия подписали декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась во время брифинга по результатам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

"Этот документ свидетельствует о поддержке Бельгией нашего движения к полноправному членству в ЕС и НАТО. Обязательно мы получим этот важный для нас результат", - отметил Зеленский.

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Президент Украины также отметил, что обсудил с премьер-министром Бельгии реализацию инициативы Grain from Ukraine, оборонную поддержку и необходимость усиления санкций против России.

"Одним из главных вопросов, который мы сегодня обсуждали, с которого начали, стала наша инициатива Grain from Ukraine. Бельгия поддержала ее первой. Присоединилась, предоставляя финансирование для осуществления гуманитарных поставок продовольствия именно в страны, которым очень сложно... Благодаря таким совместным усилиям миллионы людей в наиболее бедных странах Африки и Азии будут спасены от голода и связанных с ним социальных катаклизмов", - отметил он.

По словам Зеленского, также они обсудили "широкий круг вопросов" взаимодействия между странами, в частности оборонную поддержку и необходимость усиления санкций против России.

Президент Украины рассказал премьеру Бельгии о состоянии украинской энергетической системы после российских ракетных ударов и о потребностях Украины в соответствующей поддержке.

"Бельгия готова предоставить необходимые электрогенераторы и другое оборудование, которое сейчас жизненно необходимо для нашего общества и для Украины в целом", - рассказал глава государства.

Собеседники также подробно обсудили взаимодействие Бельгии и Украины в ООН, структурах Евросоюза и на других международных уровнях.

Зеленский отметил, что Украина благодарна Бельгии за уже оказанную военную помощь и призвал расширить ее.

Также стороны коснулись вопроса помощи с разминированием украинских территорий.

"Я благодарю господина премьер-министра за понимание наших потребностей и готовность работать вместе ради возвращения безопасности и мира в Украине, Европе и мире", - сказал президент.

Война в Украине и статус кандидата на членство в ЕС:

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Еврокомиссия предоставила рекомендации по реализации необходимых реформ, которые Украина должна воплотить. Среди этих рекомендаций - ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения судебной реформы, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация весомых результатов в реализации закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах и другое.

21 августа глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной этих рекомендаций.

25 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года выполнит рекомендации ЕК, необходимые для вступления в Европейский Союз.

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