Блогер Сергей Быков прокомментировал разговор руководителя ОП с советником Байдена.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан провел разговор с главой Офиса президента Андреем Ермаком после успешного запуска процесса деолигархизации в Украине. Об этом сообщил на своей странице в Facebook политический эксперт, блоггер Сергей Быков.

По его словам, вчерашний разговор главы ОП Андрея Ермака с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном состоялся благодаря тому, что Вашингтон убедился: в Украине реально работает деолигархизация, антикоррупционной системе ничего не угрожает, Киев эффективно вышел из конституционного кризиса.

"Именно поэтому этот разговор состоялся после рассмотрения на СНБО вопросов недр, а также указа Зеленского об отмене указов Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ", - отметил эксперт.

Он также отметил, что США полностью устраивает назначение Зеленским именно Ермака ответственным за американское направление.

"Вашингтон хочет иметь дело именно с ним, потому что он показал себя эффективным в ходе переговоров. Ведь он с одной стороны - четко доносит позицию Банковой, а с другой - сам является прозападным политиком", - рассказал Быков.

Эксперт убежден, что это демонстрирует отстаивание необходимости вступления Украины в НАТО Андреем Ермаком.

"Лично меня удивило то, насколько высоко Вашингтон оценил усилия Офиса президента в вопросе противодействия дезинформации. Просто процитирую Салливана: «Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере». Вообще же чем дальше - тем все больше в стратегии Банковой вырисовывается четкий прозападный вектор", - констатировал Быков.

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Автор: Григорий Бондарь