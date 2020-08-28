По словам Татьяны Мартыновой, для людей лишь создавалась картинка, будто в стране с экономикой все хорошо.

Белорусская журналистка Татьяна Мартынова заявила, что экономика Беларуси зависима от России. Она убеждена, что виноват в этом президент Александр Лукашенко.

Об этом она рассказала в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

До сих пор кому-то непонятно, что в Беларуси всегда была рентная экономика, что Беларусь всегда удерживала Россия и подбрасывала постоянно Саше (Александру Лукашенко. - Ред.) денег на жизнь? Что все наши сохранившиеся предприятия - это убыточная история. Когда в продукт вкладывают 20 рублей, а продается он за 10, а вот эти 10, которые нужно доплатить, чтобы хоть как-то его сохранить, они и берутся в России...",- заметила Мартынова.

Журналистка говорит, что для людей создавалась лишь картинка, будто в стране с экономикой все хорошо.

Читайте такжеУкраина заморозила все контакты с Беларусью - Кулеба

Динамично пилились деньги, создавалась картинка, что у нас все хорошо, а в итоге все втаптывают. До чего только не дотянулись руки Саши Лукашенко, все ушло в минус, – резюмировала Мартынова.

Отношения Украины и Беларуси после выборов:

Украина решила заморозила все контакты с Беларусью, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так Украина выразила свою позицию относительно политики и заявлений Лукашенко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталия Печиборщ