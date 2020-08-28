Таков официальный ответ украинской стороны на политику, проводимую белорусскими властями.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заморозила все контакты с белорусской стороной и таким образом выразила свою позицию относительно действий, предпринятых властями Беларуси.

Об этом он сообщил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены, - сказал Кулеба.

Читайте такжеВ Киеве ответили на эмоциональный комментарий МИД Беларуси насчет совета Зеленского Лукашенко

Ранее украинский МИД впервые в истории вызвал украинского посла в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев. Это шаг демонстрации недовольства политикой белорусских властей.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталия Печиборщ