Так Украина выразила свою позицию относительно политики и заявлений Лукашенко / Фото УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заморозила все контакты с белорусской стороной и таким образом выразила свою позицию относительно действий, предпринятых властями Беларуси.  

Об этом он сообщил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1". 

У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены, - сказал Кулеба. 

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Ранее украинский МИД впервые в истории вызвал украинского посла в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев. Это шаг демонстрации недовольства политикой белорусских властей. 

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Автор: Наталия Печиборщ