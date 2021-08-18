Воспринимать территории вдоль линии соприкосновения стоит как территории нового развития и новых возможностей, а не как территории кризиса, подчеркнул Резников.

Сегодня, 18 августа, на своем заседании Кабинет министров Украины одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отметил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, к разработке Стратегии были привлечены все заинтересованные стороны – громады, бизнес, органы местной власти и самоуправления, научные учреждения, а также международные партнеры.

"Мы провели обсуждение непосредственно на Донетчине и Луганщине с участием всех общин, находящихся на линии соприкосновения. Вышло около 350 страниц текста и расчетов", - сказал Резников.

Он отметил, что Донецкая и Луганская области подверглись катастрофическим разрушениям вследствие вооруженной агрессии со стороны РФ, в частности потеряны экономические цепи, нарушена логистика, возникли новые угрозы.

"Ситуацию можно исправить только комплексными экстраординарными мерами. Моделируя эти меры, мы опирались на ожидания общества и бизнеса. И воспринимать территории вдоль линии соприкосновения стоит как территории нового развития и новых возможностей, а не как территории кризиса", - подчеркнул Резников.

Читайте такжеРада соберется на заседание накануне Дня независимостиПо его словам, в качестве главных ожиданий украинские и иностранные бизнесмены указывали прозрачность, предсказуемость и уверенность, верховенство права и правосудия.

Следовательно, для привлечения инвесторов предлагается применить модель территории приоритетного развития, предусматривающий налоговые, регуляторные, финансовые стимулы, в том числе:

страхование военно-политических рисков;

развитие реального сектора экономики, индустриализацию и инновации;

развитие критической инфраструктуры и логистики;

развитие регионального рынка труда и налаживание коммуникаций.

Что касается стратегической инфраструктуры, в Кабмине выделяют такие проекты:

строительство железнодорожной ветки в Луганской области;

модернизация и электрификация железной дороги на Мариупольском направлении;

безопасный доступ к качественной питьевой воде на территории двух областей.

Читайте такжеДепутатам хотят ограничить связи с российскими политикамиКроме этого, предполагается строительство современной трассы Старобельск-Краматорск-Мариуполь, восстановление пассажирских и грузовых авиаперевозок и развитие сети дорог на Луганщине.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Кабмин принял новый расчет минимальной зарплаты. Благодаря этому "минималка" увеличится.

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Автор: Екатерина Жирий