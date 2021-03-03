Также предлагается изменить наказание за некоторые административные правонарушения, в частности, относительно приобретения и хранения наркотиков без цели сбыта в небольших количествах.

Верховная Рада Украины планирует предусмотреть условно-досрочное освобождение для лиц, которые приговорены к пожизненному лишению свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона №4049 проголосовали 313 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что осужденные к пожизненному лишению свободы, которые на день вступления в силу закона отбудут более 10 лет назначенного судом наказания, получат право на замену такого наказания. Они смогут просить о лишении свободы сроком от 5 до 20 лет, однако общий срок такого наказания не должен быть меньше 25 лет.

Читайте такжеРада дала "зеленый свет" отмене перехода на летнее или зимнее времяНа сегодня нормами Уголовного кодекса Украины не предусмотрено применение условно-досрочного освобождения к пожизненно осужденным. В частности, на этом акцентировал Европейский суд по правам человека в своем решении «Петухов против Украины (№ 2)» (заявление № 41216/13), которое получило статус окончательного 9 сентября 2019 года. ЕСПЧ заявлял о нарушении статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с непредоставлением заявителю надлежащей медицинской помощи во время содержания его под стражей, а также в связи с тем, что наказание заявителя - пожизненное лишение свободы - не подлежало сокращению.

Кроме того, законопроект №4049 предлагает некоторые изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях относительно таких пунктов:

незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах;

нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами;

распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

Из наказаний за эти нарушения предлагается исключить административный арест и одновременно увеличить размеры других видов взысканий, предусмотренных действующим законодательством для этих правонарушений.

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Автор: Надя Пришляк