Большое оживление в информационном пространстве вызвали вчерашние сообщения в СМИ об увольнении с должностей генерального прокурора Украины и председателя Службы безопасности Украины. Однако, такие утверждения не соответствуют действительности и фактически не могут иметь место теоретически, поскольку президент, согласно Конституции Украины, не имеет полномочий единолично уволить ни одного, ни другого чиновника.

Так, статьей 106 Конституции Украины установлено, что глава государства назначает на должность и увольняет с должности генерального прокурора по согласию Верховной Рады Украины. Более того, Основной закон еще и предусматривает, что досрочное увольнение с должности генерального прокурора осуществляется исключительно в случаях и по основаниям, определенным этой Конституцией и законом. И профильным законом такие основания четко определены.

В случае с главой Службы безопасности Украины полномочия обратные: здесь уже назначает на должность и увольняет с должности Верховная Рада, а представление об этом вносит президент.

То есть и в одном, и в другом случае для принятия решения об увольнении или генерального прокурора Украины, или председателя Службы безопасности Украины нужна воля и решение и главы государства, и парламента.

...глава государства назначает на должность и увольняет с должности генерального прокурора по согласию Верховной Рады Украины.

Что же произошло 17 июля?

Президент Украины своим Указом отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора. Другим Указом глава государства отстранил Игоря Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины.

Насчет генерального прокурора, то ни Конституция Украины, ни профильный закон не содержит понятия отстранения от должности. Закон Украины "О прокуратуре" содержит соответствующие нормы об отстранении прокурора, и их применение в отношении генерального прокурора, учитывая его специальный статус, являются сомнительными. Однако в конкретном случае, который мы рассматриваем, все намного проще. Статья 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" предполагает, что президент Украины в период действия военного положения может принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначение на должность и увольнение с должности которого отнесено к его полномочиям.

В случае с главой Службы безопасности Украины... назначает на должность и увольняет с должности Верховная Рада, а представление об этом вносит президент.

При этом, эта законодательная норма не говорит, как именно назначает и увольняет на должность президент - с согласованием или без.

Поэтому отсутствие такой информации позволяет сделать вывод о надлежащих правовых основаниях отстранения от должности генерального прокурора Украины президентом Украины единолично.

Что касается главы Службы безопасности Украины, то здесь глава государства руководствовался статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, утвержденного законом. Решение об отстранении военнослужащего от исполнения служебных обязанностей принимается прямым командиром (начальником). Кстати, обратите внимание: генпрокурора Президент отстранил, а главу СБУ отстранил от исполнения обязанностей. Это как раз и связано с применением различных процедур, которые предусмотрены различными нормативными актами.

На первый взгляд, возникает интересный вопрос: является ли президент командиром (начальником) для главы СБУ?

Дословной цитаты, что это так, в законодательстве мы не найдем. Следовательно, приходится делать выводы, исходя из анализа содержания компетенций президента в отношении СБУ и председателя СБУ. Так, согласно Закону Украины "О Службе безопасности Украины" Служба безопасности Украины подчинена президенту Украины; организационная структура Службы безопасности Украины определяется президентом Украины, председатель Службы безопасности Украины назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины; контроль за деятельностью Службы безопасности Украины осуществляется президентом Украины и уполномоченными им государственными органами.

Такой набор компетенций позволяет сделать вывод, что президент Украины является руководителем (начальником) для главы Службы безопасности Украины.

По Указу президента Украины об отстранении от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины должно быть служебное расследование, по результатам которого может быть принято решение о привлечении военнослужащего, совершившего правонарушения, к дисциплинарной ответственности, включая увольнение с военной службы. Однако и здесь следует помнить, что конституционный статус главы СБУ отличается от статуса военнослужащего, поэтому его увольнение, в случае наличия оснований, должно происходить в определенном Конституцией порядке: Верховной Радой по представлению президента.

Виктор Зализнюк, адвокат ADER HABER