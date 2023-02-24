Он вмешался с желанием сказать свое слово на счет этого.

Дипломаты России продолжают с пренебрежением относиться к украинским решениям. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время Совбеза ООН попросил минутой молчания почтить память людей, которые стали жертвами во время войны, однако российский поспред в ООН Небензя прервал это действо.

Когда все начали молча подниматься со своих мест, как это предусмотрено во время минуты молчания, то представитель Кремля постучал по микрофону и попросил слово. Зал снова разместился на своих сиденьях.

"Мы поднимаемся на ноги, чтобы почтить память всех жертв того, что произошло в Украине, начиная с 2014 года. Всех тех, кто погиб. Все жизни бесценны", - передает слова Небензи Sky News.

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Вероятно он также имел в виду почтить память еще и россиян, погибших в результате войны. Однако, как отмечает Sky News, Кулеба не делал акцент именно на чествовании памяти украинских жертв.

Проблема пребывания России в Совбезе ООН: что известно

Являясь одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН РФ имеет возможность блокировать принятие любых решений. Украина и партнеры неоднократно подчеркивали, что Москва злоупотребляет этой площадкой, используя ее для продвижения пропаганды.

В конце прошлого года Киев официально сообщил, почему пребывание РФ в Совбезе ООН является нелегитимным и попытался добиться официального исключения России из этой организации.

В одной из европейских стран сообщили, что большинство государств не разделяют мнение Киева относительно правомерного исключения России из Совета Безопасности ООН.

Однако это не останавливает украинского постпреда в ООН Сергея Кислицу продолжать троллить Небензю во время заседаний этой международной организации.

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