Президент Франции заявил, что Россия как постоянный член Совета безопасности должна отстаивать правила организации, а не уничтожать их.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за перестройку мирового порядка и реформирование Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, у него спросили, предполагает ли его видение относительно нового глобального порядка и прочного мира реформирование Совета безопасности ООН и привлечение к его работе других стран, в том числе с глобального юга.

"Да, несомненно, я думаю, что мы должны перестроить наш глобальный порядок. По моему мнению, во-первых, - и это вопрос чрезвычайной важности - мы должны сбалансировать глобальный порядок и сделать его более инклюзивным. И я очень впечатлен тем, как сильно мы теряем доверие глобального юга", - заявил Макрон.

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Он объяснил, что мир очень несбалансирован. По его словам, во время пандемии коронавируса развитые страны придерживались двойных стандартов, потому что много чего пообещали странам глобального юга, но выполняли медленно.

Кроме того, теперь страны глобального юга ощущают последствия войны России против Украины, но одновременно происходит усиление таких проблем, как неравенство, демография и климатические изменения.

"По моему мнению, главным приоритетом должно быть восстановление большей солидарности", - отметил Макрон.

Также он отметил, что ключевым должно стать новое партнерство между странами глобального юга и севера. С этой целью в Париже в июне будет организована конференция, призванная помочь ускорить реформирование Всемирного банка, Международного валютного фонда и перестроить мировой порядок.

Также он сказал, что частью этих усилий должно стать реформирование Совбеза ООН.

"Надо четко говорить: один постоянный член (Совета безопасности ООН - УНИАН) просто решил уничтожить правила, которые должен был отстаивать. Поэтому мы должны реформировать Совет и перестроить", - подчеркнул Макрон.

Изгнание РФ из Совбеза ООН

Как сообщал УНИАН, Украина инициировала процесс исключение РФ из Совета Безопасности ООН и организации в целом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия - это узурпатор места Советского Союза в Совете Безопасности ООН. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что нет законных оснований для присутствия представителя России на месте Советского Союза в Совбезе ООН.

4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в некоторых столицах с удивлением узнали, что Россия незаконно оккупировала место постоянного члена Совбеза. Глава МИД рассказал, что сейчас одни страны поддерживают инициативу Украины по лишению РФ места постоянного члена в Совбезе ООН, а другие изучают этот вопрос.

9 февраля в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о текущих шагах, направленных на лишение России постоянного места и права вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Представитель МИД Олег Николенко отметил, что злоупотребление РФ правом вето в Совете Безопасности приобрело вопиющие масштабы.

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