Порошенко спрашивал у Байдена разрешения на назначение генпрокурором Луценко

Пятый президент Украины якобы хотел угодить Джо Байдену, чтобы получить миллиард долларов.

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач утверждает, что назначение Юрия Луценко на должность генпрокурора зависело от решения вицепрезидента США Джо Байдена.

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Нардеп Деркач опубликовал пленки разговоров якобы между пятым президентом Украины Петром Порошенко и Джо Байденом. На аудиозаписях слышно, как голос похожий на голос Порошенко спрашивает разрешения на назначение Луценко генпрокурором, передает ТСН.

"Одним из возможных кандидатов на эту должность (прим. генпрокурора после Шокина) был лидер моей фракции Луценко. Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко. В этой ситуации я исключу всех политически мотивированных кандидатов из этого процесса", - говорится в записях.

На это будто то Байден отвечает, что подумает над кандидатурой вместе со своей командой: "Слушайте, давайте после того, как мы завершим разговор, дайте мне собрать команду и обсудить то о чем мы только что говорили. Я согласен, что существует срочность в этом вопросе".

Юрий Луценко был назначен на должность генерального прокурора 12 мая 2016 года, его предшественником был Виктор Шокин. Луценко руководил генпрокуратурой до конца каденции Петра Порошенко и был уволен 29 августа 2019 года.