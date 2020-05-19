"Критически важно": Байден давил на Порошенко в вопросе национализации "ПриватБанка"

Бывший вице-президент США Джо Байден просил Петра Порошенко поддержать главу НБУ, чтобы определиться с датой национализации.

Вице-президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко настаивал на поддержке последнего в принятии решения о национализации «ПриватБанка» в 2016 году.

Об этом говорится в обнародованных народным депутатом Андреем Деркачом аудиозаписях, пишет ТСН.

Читайте такжеГонтарева не собирается возвращаться из Лондона рады допроса в ГПУ«Форпостом в 2016 году оставались «ПриватБанк» и канал 1+1. Поскольку Петр Алексеевич хотел его отжать с правом управления каналом 1+1, он решил продавить эту историю вместе с Байденом. Но и тут Порошенко не смог без схем. Он говорит, что «рейдернуть» «Приват» и медийные активы Коломойского, надо сначала проголосовать за госбюджет, потому что, если мы сейчас начнем «отжимать» «Приват», представители Коломойского в Раде не дадут голоса за бюджет», – сказал Деркач.

После этого он доказал свои слова через обнародованную часть переговоров Порошенко и Байдена.

«Позвольте спросить одну вещь, пока я не забыл. «ПриватБанк». Я понимаю, что председатель НБУ пытается определяться относительно конкретной даты, когда начать процесс изменений. Мне говорили, я и разделяю эту позицию, что она не будет определяться с датой, пока не согласует ее с вами. И я сказал, что нужно вернуться к определению даты, и что я относительно этой даты буду говорить с вами. Потому что приближается то, чего бы я не хотел, чтобы произошло. Я не хочу, чтобы Трамп оказался в позиции, где, кажется, он будет готов обойти нашу политику, где финансовая система может рухнуть, и где он соберется заблокировать выделение денег Украине. Именно так это будет выглядеть, пока не дойдет до рассмотрения сложных незнакомых деталей. Все, что можно сделать, чтобы оказать давление на «ПриватБанк» относительно закрытия с тем, чтобы получить следующий транш от МВФ, я бы со всем уважением рекомендовал как критически важное для экономики и безопасности. Я знаю, что это сложно. Коломойский – «заноза в заднице» и проблема для всех. Но это действительно критически важно, чтобы вы справились с этим сейчас. И все будет хорошо. Я лишь хочу, чтобы вы позвонили председателю НБУ (Валерии Гонтаревой) и поддержали ее. Дали ей понять, что вы с ней, когда она определит дату и пойдет вперед», – сказал Джо Байден Порошенко.

В свою очередь, президент Порошенко ответил, что ожидает отчета аудиторов из Ernst&Young, после чего соберет главу Нацбанка, главу правительства, министра финансов для принятия решения: «Единственная причина, почему после 22 ноября – это голосование бюджета в парламенте, где Коломойский имеет значительное количество членов».

Как отметил Порошенко, об этом его попросил тогдашний премьер Владимир Гройсман ради принятия бюджета на 2017 год: «Это конфиденциальная информация, но...».

Байден пообещал все держать в секрете.

Как известно, решение о национализации «ПриватБанка» государством было принято 18 декабря 2016 года.

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-главы Госдепа Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко.