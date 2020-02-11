Юрий Луценко: НАБУ без каких бы то ни было следственных действий закрыло дело Злочевского и Байдена

Также Юрий Луценко заявил, что передача Шокиным этого дела из ГПУ в НАБУ, где оно и было закрыто, была осуществлена под внешним влиянием.

Экс-генпрокурор Луценко обвинил НАБУ в закрытии дела о хищении средств компанией Burismа беглого министра экологии Злочевского без проведения каких бы то ни было следственных действий.

Об этом Юрий Луценко рассказал в интервью изданию Цензор.НЕТ. Бывший Генеральный прокурор заявил, что часть дел, касающихся неуплаты налогов, отмывания грязных денег и злоупотребления служебным положением министра Злочевского и его компании Burismа, были переданы бывшим генпрокурором Шокиным с нарушением подследственности из ГПУ в НАБУ, где эти дела и были закрыты без проведения каких бы то ни было следственных действий. “Именно это дело было самым перспективным, потому что, во-первых, это серьезный срок – до 12 лет. Во-вторых, это достаточно… не скажу легкое, но доказуемое дело. И, в-третьих, все документы фактически уже были собраны, - рассказал Луценко. - Но в декабре 15-го года господин Шокин это дело вдруг из ГПУ передает в НАБУ. С моей точки зрения, передает без учета подследственности. НАБУ без каких бы то ни было следственных действий это дело позднее закрыло”.

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Также Юрий Луценко заявил, что передача Шокиным этого дела из ГПУ в НАБУ, где оно и было закрыто, была осуществлена под внешним влиянием: «Джулиани (личный юрист президента США Дональда Трампа - ред.) рассказал мне о том, что Байден трижды в декабре 2015 года звонил украинскому президенту. И через неделю дела Burisma ушли из ГПУ в НАБУ». Напомним, что после того как сын тогда еще вице-президента США Байдена, Хантер Байден, не имея никакого опыта работы в энергетике получил место в совете директоров Burismа с окладом в $100 тыс. ежемесячно, уголовное дело и было закрыто НАБУ, директором которого является Артем Сытник. По мнению американского президента, высокой зарплатой Хантера Байдена семья вице-президента США "получала вознаграждение".

Тем временем в украинском парламенте уже собрали 216 подписей при необходимых 150 под проектом постановления об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, признаногосудом виновным в коррупции. Эксперты заявляют, что Артем Сытник также стал главным раздражителем в украино-американских отношениях из-за его откровенного подыгрывания конкурентке Трампа Клинтон на прошлых президентских выборах, и очевидно будет уволен в ближайшее время. Напомним, что Сытник “засветился” в незаконной передаче материалов следствия НАБУ через американское посольство в Украине, о чем Сытник сам признавался на ранее опубликованных экс-депутатом Розенблатом аудиозаписях.