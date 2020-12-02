Народный депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина пришла на заседание Верховной Рады с элитными часами Hublot стоимостью 27 тысяч долларов.
Фотографию из зала парламента показал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.
Отмечается, что Криворучкину уже не раз замечали с элитными швейцарскими часами.
Часы Hublot, которые заметили у нардепа, стоят 765 тысяч гривень, в то время как минимальная зарплата украинцев составляет всего пять тысяч гривень.
Напомним, в сентябре 2019 года в сети появились фотографии интимной переписки депутата от партии «Слуга народа» Елены Криворучкиной с ее любимым. В смс она признается в любви и пишет, что хочет заниматься любовью с ним день и ночь.
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