Он отметил, что украинцы стали жертвами жестокой и бессмысленной войны.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг вновь исключил вмешательство НАТО в войну в Украине.

Об этом пишет Tagesschau.

По его словам, НАТО не берет на себя никаких обязательств, выходящих за рамки поставок оружия и финансовой помощи.

"Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, потому что они стали жертвами жестокой, бессмысленной войны с вторжением войск президента Путина", - добавил Столтенберг.

В то же время необходимо обеспечить, "чтобы этот конфликт не вышел из-под контроля и не вышел за пределы Украины", подчеркнул он.

Напомним, что Украина с начала полномасштабного вторжения России просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону

За закрытие неба выступили в парламенте Эстонии, также сейм Литвы единогласно принял резолюцию, в которой призвал закрыть небо над Украиной.

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