Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что действия России создали кризис в области безопасности на европейском континенте.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Россия до сих пор держит огромные военные силы на границе Украины, готовые к вторжению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе в рамках двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

Генеральный секретарь Альянса заявил, что министры обороны рассмотрели продолжение наращивания Россией сил возле Украины.

В частности, по его словам, состоялась основанная дискуссия по наиболее серьезному кризису безопасности в Европе за десятилетия.

"Союзники приветствовали все дипломатические усилия, и есть сигналы из Москвы, что дипломатия может продолжаться. Но на данный момент мы не видели никаких признаков деэскалации на месте. Нет отвода войск или техники. Это, конечно, может измениться. Однако, сегодня мы видим, что Россия сохраняет огромные силы, готовые к нападению", - подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что эти силы имеют высокотехнологичные возможности от оккупированного Крыма до Беларуси.

"Это самое большое сосредоточение сил в Европе со времени Холодной войны. С самого начала союзники НАТО четко заявили, что дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену", - сказал Столтенберг и добавил, что Альянс разоблачает действия, планы и дезинформацию России.

В то же время, по его словам, НАТО готово к диалогу.

"Еще не слишком поздно для России отступить от границы конфликта и избрать пути к миру. НАТО направило России конкретные письменные предложения по прозрачности, уменьшению рисков и контролю над вооружениями. Мы еще не получили ответ. Я повторяю мое приглашение для России вновь встретиться в рамках Совета НАТО-Россия", - сказал Столтенберг.

Также он напомнил, что Альянс не пойдет на компромисс относительно ключевых принципов - относительно права каждой страны выбирать свой собственный путь и в способности НАТО защищать всех союзников.

Пока неизвестно, что произойдет в Украине, говорит генсек Альянса.

"Но ситуация уже демонстрирует, что мы сталкиваемся с кризисом европейской безопасности. Москва четко заявила, что готова оспаривать фундаментальные принципы, которые подкрепляли нашу безопасность на протяжении десятилетий, и сделать это путем применения силы. Я сожалею сказать, что это новая реальность в Европе", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после окончания учений, а подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и должны были отправиться к месту дислокации 15 февраля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что больше верить увиденным фактам об отводе российских войск, а не заявлениям.

В НАТО также не заметили признаков уменьшения напряжения ситуации на границе Украины, куда Российская Федерация продолжает стягивать свои войска.

Как заявил сегодня президент Владимир Зеленский, сейчас Украина также не видит анонсированного Россией отвод войск от границ.

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