На церемонию не пригласили ни премьер-министра, ни посла.

Польша решила не приглашать посла Венгрии на церемонию, посвященную началу председательства Варшавы в Евросоюзе. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказала изданию заместитель министра по европейским делам Польши Магдалена Собковьяк-Чарнецкая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также не был приглашен на мероприятие, которое состоится в Большом театре Варшавы.

Отмечается, что поводом стало предоставление Будапештом убежища бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому, который был задержан в июле прошлого года в рамках расследования по делу о хищении государственных средств. Романовского быстро освободили после того, как в Европейской правозащитной ассамблее заявили, что он имеет иммунитет как член этого органа. Бывший министр обвинения в свой адрес отвергает.

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"Когда мы пригласили гостей на наш гала-концерт почти месяц назад, мы пригласили весь дипломатический корпус. Но после ситуации с министром Романовским министр иностранных дел Сикорский решил, что посол Венгрии сегодня не желательный гость в театре", - сказала Собковьяк-Чарнецкая.

Отношения Польши и Венгрии

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск критиковал главу венгерского правительства Виктора Орбана по поводу его позиции относительно войны в Украине. В свою очередь Орбан заявил, что правительство Туска считает венгров врагами.

Также УНИАН сообщал, что Польша будет пытаться ускорить процесс вступления Украины в ЕС. Об этом заявил временно поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

По его словам, Польша с самого начала поддерживает Украину в ее стремлении войти в НАТО и Евросоюз как свободное и независимое государство, и такая поддержка сохранится в будущем.

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