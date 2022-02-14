Председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что встреча по присутствию войск РФ у границ Украины состоится во вторник, 15 февраля. Ее инициировала Украина после того, как Россия не ответила на запрос о разъяснении военной деятельности вдоль границ и во временно оккупированном Крыму.
Об этом говорится в Twitter-аккаунте председательство Польши в ОБСЕ.
"Украина попросила польское председательство ОБСЕ провести встречу с Россией и другими заинтересованными государствами в связи с необычной военной деятельностью. Встреча будет созвана во вторник в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
Накануне Украина обратилась к Российской Федерации с запросом предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории нашей страны и во временно оккупированном Крыму.
Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие, уточнил Кулеба.
На ответ в РФ было 48 часов. Однако Украина так и не получила никаких объяснений, поэтому МИД инициировал встречу с РФ в рамках ОБСЕ.
Сегодня в МИД отметили, что срочная встреча с Россией и остальными стран-участников Венского документа по поводу сосредоточенных войск РФ у Украины и на оккупированных территориях может состояться завтра, 15 февраля.
Угроза полномасштабного наступления России
11 февраля Джо Байден в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что атака россиян на Украину может произойти "в ближайшие дни". Американский президент предупредил главу Кремля Владимира Путина о "скором ответ" на наступление.
В связи с высоким риском боевых действий ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину.
Советник президента США Джейк Салливан в тот же день предположил, что вторжение России может начаться с ракетных ударов и посоветовал американцам вслед за Байденом вылететь из Украины в течение ближайших 48 часов.
Россия назвала озвученные прогнозы США "нагнетанием ситуации" и "откровенной дезинформацией".
По данным Минобороны, Россия сосредоточила возле Украины более 100 тысяч военных. Запад опасается, что эти войска РФ попытается привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже зимой.
США совместно с ЕС и Британией разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Кремля, в частности путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, отключения страны от SWIFT не говорится.