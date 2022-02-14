Встречу инициировала Украина после того, как Россия не ответила на запрос о разъяснении военной деятельности вдоль границ и во временно оккупированном Крыму.

Председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что встреча по присутствию войск РФ у границ Украины состоится во вторник, 15 февраля. Ее инициировала Украина после того, как Россия не ответила на запрос о разъяснении военной деятельности вдоль границ и во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте председательство Польши в ОБСЕ.

"Украина попросила польское председательство ОБСЕ провести встречу с Россией и другими заинтересованными государствами в связи с необычной военной деятельностью. Встреча будет созвана во вторник в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении.