Дуда считает, что Польша "просто обязана" сделать это.

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты – да, Польша будет участвовать в этом", — сказал Дуда.

Как писал УНИАН, Дуда также заявил, что Польша вкладывает большие деньги в усиление своей армии. По его словам, польская армия станет достаточно мощной, чтобы россияне "боялись напасть".

Гарантии безопасности для Украины: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

Сообщалось, что среди гарантов Киев видит страны-члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Впрочем, впоследствии Россия перестала рассматриваться как гарант. По словам президента Владимира Зеленского, взгляд на этот вопрос изменили, в частности, события в Буче.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал: "Мы очень серьезно относимся к тому будущему документу. И очень взвешенно относимся к кругу стран-партнеров, которые должны нас не подвести. В любом случае и в любой агрессии. А все может быть в будущем".

Глава делегации Украины на переговорах Давид Арахамия заявлял, что Украине очень важно получить гарантии США и Великобритании, но эти страны, вероятно, присоединятся одними из последних.

В начале мая председатель ОПУ Андрей Ермак отмечал, что Украина хотела бы видеть среди гарантов своей безопасности Китай, Индию и другие страны.

8 мая состоялся виртуальный саммит лидеров стран "Большой семерки", в котором принял участие Зеленский. На саммите он предложил странам G7 стать гарантами безопасности Украины.

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