В то же время президент подчеркнул, что Украина выступает именно за мирное урегулирование войны на Донбассе и готова к любому формату переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает лишь одну реакцию на вероятную эскалацию со стороны России и уже продемонстрировала ее в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Брюсселе.

Президент отметил, что сегодня во время первой части заседания саммита "Восточного партнерства" почти со всеми партнерами обсуждал ситуацию с безопасностью на границе Украины и вероятную эскалацию ситуации со стороны России.

"Рассматривается 5 путей реакции на вероятную эскалацию. Мы сказали, что у нашего государства нет пяти реакций, у нас будет только одна реакция - мы ее продемонстрировали уже в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках. Но мы еще раз подчеркиваем, что мы выступаем именно за мирное урегулирование этого процесса, мирное урегулирование войны на востоке нашего государства", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Украина выступает за то, чтобы переговоры по урегулированию проходили в нескольких форматах, и подтверждает свою готовность к саммиту в нормандском формате.

По его словам, сегодня в том числе и это обсуждалось с лидерами Франции и Германии.

Читайте такжеЗеленский встретился с президентом Франции Макроном: о чем говорили (фото)"В принципе, имеем общую позицию и рассматриваем возможность этой очень важной встречи", - сообщил глава государства.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией по урегулированию войны на Донбассе.

"Мы об этом говорим открыто и уже не первый раз. Но нужно такое же желание остановить войну и со стороны РФ... Нормандская встреча не должна быть саммитом ради саммита...", - сказал Зеленский.

Он добавил, что лидеры стран нормандского формата должны довести до России важность открытия КПВВ на линии разграничения, прекращения огня, разминирования территорий и взаимного обмена удерживаемыми лицами.

"И результатом этого должна стать встреча в нормандском формате, если Россия действительно заинтересована в урегулировании этого вопроса", - заявил президент.

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Читайте такжеЧлены ЕС на саммите в четверг предупредят РФ о "тяжелых последствиях" за вторжение в Украину – APВпоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Антонина Доломанжи